Edirne'de Düşük Ayarlı Altın Dolandırıcıları Tutuklandı

Güncel

Edirne'de kuyumcuları düşük ayarlı altın vererek dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ayarı düşük altın vererek kuyumcuları dolandırmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonunda İstanbul'dan geldiği tespit edilen şüpheliler C.K. ve E.E. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ayarı düşük 3 altın bilezik ve suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.