Edirne\'de Eğitim ve Farkındalık Etkinlikleri

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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, trafik polislerine yönelik eğitim çalışmalarını inceledi.

Sarayiçi'ndeki eğitim alanına giden Karaburun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaburun, "Motosikletli Polis Timleri Temel Kullanıcı Eğitimi" alan polislere başarı diledi.

Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a ziyaret

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Aksoy'a teşekkür etti.

Aksoy da Yılmaz'a çalışmalarında başarı diledi.

Lösemili Çocuklar Haftası

Edirne'de, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılan öğrenciler ve protokol üyeleri Saraçlar Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Anıta çelenk sunumuyla süren programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

LÖSEV İl Temsilcisi Ceylan Toker, LÖSEV'in lösemili çocukların tedavisi için çalışan bir vakıf olduğunu söyledi.

Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.