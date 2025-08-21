Edirne'de Emniyet Tiyatrosu: Aile ile Uyuşturucu Mücadelesi - Son Dakika
Edirne'de Emniyet Tiyatrosu: Aile ile Uyuşturucu Mücadelesi

21.08.2025 10:26
Edirne'deki emniyet mensupları, uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemini tiyatro ile vurguluyor.

Edirne'de emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubu, uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine, sahneledikleri oyunla dikkati çekmeye devam ediyor.

Valilik öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun tarafından gönüllü emniyet mensupları ve ailelerinden kurulan tiyatro grubu, yaz döneminde ara verdikleri çalışmalara yeniden başladı.

Grup, "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyununu Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde emniyet mensupları ve aileleri için sahneledi.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede aile ilişkilerinin önemini vurgulayan oyun, izleyenler tarafından beğenildi.

Oyunda, ebeveynlerinin ilgisizliği nedeniyle uyuşturucu ile tanışan Murat isimli lise öğrencisinin hikayesi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gösterim sonrası yaptığı konuşmada, oyunun bugüne kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 10 binden fazla kişi tarafından izlendiğini söyledi.

Birçok şehirden gösterim için davet aldıklarını belirten Karaburun, "Bir kişiyi bile etkileyebilirsek başarıyı sağladık demektir. Günün sonunda bir tane Murat'ı kaybetmezsek biz başarılıyız. Kaybedecek bir evladımız bile yok. Polislik sadece suçluyu kovalamak, ceza kesmek, çatışmak değil, polisliğin içinde bu da var." dedi.

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç da beklentilerinin üzerinde bir oyun izlediğini belirtti.

Hukuk fakültelerinde kolluk teşkilatıyla ilgili olarak önleyici kolluktan bahsedildiğini ifade eden Karakoç, "Bugün önleyici kolluğun sanatla harmanlanmış güzel bir örneğini izledik. Sanatla iç içe geçmiş bir teşkilatı kıymetli müdürümüzün liderliğinde görmekten son derece mutluyum." dedi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de projenin tüm Türkiye'de yankı uyandırdığını belirterek, "Son 2 yılda emniyetin güler yüzünü yoğun temponuza rağmen gösteriyorsunuz. Böyle projelerle de taçlandırıyorsunuz. Emeğinize sağlık." diye konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da beklentinin çok üzerinde bir performansla karşılaştığını, bazı sahnelerde ağlamamak için kendini zor tuttuğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

