Edirne\'de Eşit Hizmet Vurgusu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, tek gayesinin tüm kent sakinlerinin eşit hizmet alabilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Gencan, yaptığı yazılı açıklamada, attığı her adımda şeffaf bir yönetim sergilemeye çalıştığını belirtti.

Personelinin yoğun bir şekilde sahada çalıştığını bildiren Gencan, karalamaya yönelik tüm söylemlere rağmen cesurca çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Edirne için gece gündüz mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Gencan, "Ne şahsi çıkarım ne de kayırmam vardır. Tek gayem, tüm hemşerilerimin eşit hizmet alabilmesidir. Edirne Belediyesi kimsenin babasının çiftliği değildir." dedi.

Su kesintilerine de değinen Gencan, şunları kaydetti:

"Kayalı Barajı'nda üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getirdik. Süloğlu Barajı'ndan şehre su veriyoruz. Ancak yılların ihmaliyle asbestli borular nedeniyle zaman zaman patlaklar yaşanıyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. DSİ'nin hayata geçireceği projeyle bu sorun kalıcı olarak çözülecek. Ben hemşerilerimin susuz kalmaması için mücadele etmeye devam edeceğim."

TÜ'de yeni akademik yıl başladı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Rektör Hatipler, eğitimin en temel amacının özgüveni yüksek, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerekliliklerine uyum sağlayan ve insanlık değerleriyle donanmış bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Üniversite yaşamı boyunca edinilecek deneyimlerin, yalnızca bireysel gelişimi değil aynı zamanda ülke geleceğini de şekillendireceğine inandığını belirten Hatipler, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi ailesi olarak bizler, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden güç alan, laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim anlayışını rehber edinmiş nesiller yetiştirme kararlılığı içindeyiz. Bu yolda öğrencilerimizin gayretleri, hocalarımızın özverisi ve velilerimizin desteğiyle; ülkemizin geleceği için güçlü adımlar atma yolculuğumuzun yeni bir evresine başlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize başarı, sağlık ve mutluluk; akademisyenlerimize kolaylık; velilerimize ise gurur ve huzur getirmesini temenni eder, çağdaş Türkiye'nin genç nesillerine güvenle yol alacakları bir yıl geçirmelerini dilerim."

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri ödül aldı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Bulgaristan'da düzenlenen 28. Uluslararası Gençlik Müzik Yarışması Hopes, Talents Masters'ta elde ettikleri başarılarla dikkati çekti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, viyolonsel sanatçısı Asya Araboğlu, kendi kategorisinde birincilik ödülüne layık görülerek Türkiye'yi ve Trakya Üniversitesini gururlandırdı.

Eğitimine Prof. Tanju Araboğlu ile devam eden Araboğlu'na, sahne performansında piyanist Eser Akansu Eray eşlik etti.

Piyano kategorisinde yarışan Alya Karen Alan ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Simge Sağın İpsala'da konser verdi

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Simge Sağın sahne aldı.

Festival alanında konser veren Sağın, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar da Sağın'ın şarkılarına eşlik etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, festivalin hazırlanmasında emeği geçen ekiplere ve festivale sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kerman, ilçeye yakışır bir festival düzenlediklerini söyledi.