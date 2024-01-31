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Edirne'de FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı

Edirne\'de FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin İpsala ilçesinde düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

31.01.2024 14:55
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EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri Z.B. ve M.B., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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