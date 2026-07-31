Edirne'de Filistin İçin Çocukların Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Edirne'de Filistin İçin Çocukların Destek Yürüyüşü

Edirne\'de Filistin İçin Çocukların Destek Yürüyüşü
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AGD ve MGV, Edirne'de Filistin'e destek için çocuklarla basın açıklaması yaptı. Eymen, zulme karşı durmayı vurguladı.

ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Edirne'de cuma namazı çıkışı, İsrail'in işgali altındaki Filistin halkına destek amacıyla çocukların katıldığı basın açıklaması yapıldı. Grup adına konuşan çocuklardan Aybars Eymen, "Gazze'de bombalar sustuğunda, çocuklar korkusuzca uyuyabildiğinde, analar evlat acısı yaşamadığında, işte o zaman gerçek huzur gelecektir. O güne kadar susmak yok, geri durmak yok, vazgeçmek yok" dedi.

Edirne'de cuma namazı çıkışında Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı tarafından basın açıklaması düzenlendi. Çocuklar Kıyamda Zafer Yakında' sloganıyla düzenlenen açıklamayı, etkinliğe katılan çocuklardan Aybars Eymen yaptı. Eymen, Gazze'de yıllardır süren ve her geçen gün daha da ağırlaşan zulme karşı ses yükseltmek için toplandıklarını söyledi. Eymen, "Biz bu meydanlara yabancı değiliz. Aynı inançla, aynı dava bilinciyle defalarca bir araya geldik. Ama ne yazık ki zulüm dinmedi, vahşet bitmedi. Bugün de yine aynı imanla, aynı kararlılıkla buradayız. Biz inanıyoruz ki; Gazze'de bombalar sustuğunda, çocuklar korkusuzca uyuyabildiğinde, analar evlat acısı yaşamadığında, işte o zaman gerçek huzur gelecektir. O güne kadar susmak yok, geri durmak yok, vazgeçmek yok. Gazze sadece bir şehir değildir. Gazze, ümmetin kalbidir. Orada her gün yeniden yazılan bir direniş, her gün yeniden yaşanan bir imtihan vardır. Çocuklar, anneler, babalar... Hepsi en temel hak olan yaşama hakkı için mücadele etmektedir. Şimdi bir kez daha soruyoruz. Neden bazı çocuklar güven içinde uyurken, Gazze'deki çocuklar geceyi bomba sesleriyle karşılıyor? Aç ve susuz bırakılıyor. Neden biz sabah okula giderken, onlar sevdiklerini toprağa veriyor? Neden biz oyun oynarken, onlar hayatta kalma mücadelesi veriyor?" dedi.

'ZULME KARŞI DURMAK TERCİH DEĞİL, SORUMLULUKTUR'

Eymen, "Gazze'deki çocuklar aslında çok basit bir şey istiyor: yaşamak, güvende olmak. Vatan bildikleri topraklarda büyümek. Ama yıllardır süren bu zulüm artık tahammül sınırlarını aşmıştır. ve ne yazık ki dünya çoğu zaman susmaktadır. Ama biz susmayacağız. Çünkü susmak, zulme rıza göstermektir. Biz burada sadece konuşmak için değil, Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak için bulunuyoruz. Buradan ilan ediyoruz; Bu dava sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın ve ümmetin davasıdır. Bu bir iman, bir vicdan, bir adalet meselesidir. Vicdan sahibi herkese sesleniyoruz: Bu zulme karşı durmak bir tercih değil, bir sorumluluktur" diye konuştu.

'BU SESSİZLİK VİCDANLARI YARALIYOR'

Eymen, "Buradan özellikle büyüklerimize sesleniyoruz. Lütfen artık harekete geçin. Bu sessizlik ümmetin vicdanını yaralamaktadır. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz: Susmayacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Filistin'i yalnız bırakmayacağız. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve inşallah öyle kalacaktır. ve buradan Gazze'ye sesleniyoruz; yalnız değilsiniz. Sizler ümmetin kalbindesiniz. Türkiye'de kalbi sizinle atan milyonlar var. Şimdi hep birlikte, yürekten haykırıyoruz; Edirne 'den Gazze'ye direnişe bin selam" dedi.

Kaynak: DHA

Filistin, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Filistin İçin Çocukların Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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