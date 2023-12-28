Edirne\'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne'de 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, İpsala ilçesinde 7 farklı suçtan 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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