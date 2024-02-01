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Edirne'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Edirne\'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'de 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

01.02.2024 12:21
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Edirne'de 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Keşan'daki çalışma sonucunda yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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