Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, Keşan ilçesinde yaptığı çalışmada "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi yakaladı.
Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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