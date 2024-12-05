Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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