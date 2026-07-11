Edirne'de Fuhşa Teşvik Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Edirne'de Fuhşa Teşvik Operasyonu: 6 Tutuklama

Edirne\'de Fuhşa Teşvik Operasyonu: 6 Tutuklama
11.07.2026 11:51
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Üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden 6 şüpheli, düzenlenen operasyonda tutuklandı.

EDİRNE'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Edirne'de özellikle üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan S.T., G.K., A.Ö., A.S., B.B. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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