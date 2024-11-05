Edirne'de Gastronomi Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de Gastronomi Festivali Coşkusu

Edirne\'de Gastronomi Festivali Coşkusu

Edirne'de düzenlenen Gastronomi Festivali, 28 bin ziyaretçi ile büyük ilgi gördü.

05.11.2024 11:19
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Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" yerli ve yabancı 28 bin misafiri ağırladı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki tarihi tren garında 1-3 Kasım'da yapılan etkinlikte yemek tanıtımı, ikram, söyleşi ve konser programları gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada kentin güzel bir festivale ev sahipliği yaptığını belirtti.

Festivale katılanların eşsiz bir deneyim yaşadığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Üç günde 28 bin yerli ve yabancı misafirimizi ağırladık. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde, Edirne'nin eşsiz lezzetlerini, zengin mutfak kültürünü ve geleneksel tariflerini tanıttık. Üç gün boyunca süren bu lezzet yolculuğunda, katılımcılar ünlü şeflerin atölye çalışmalarına katıldı, yerel üreticilerle tanıştı ve festival boyunca düzenlenen etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşadı. Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasıyla harmanlanan bu festivalde bizlerle olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, sizleri her zaman Edirne'nin eşsiz tatlarını keşfetmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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