Edirne\'de Gıda ve Hayvan Taşıma Denetimi

Edirne'de gıda malzemesi ve hayvan taşıyan nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Sınır Kapısı kara yolunda denetim noktası oluşturan ekipler yurt dışına çıkış yapacak nakil araçlarını denetledi.

Ekipler denetimde tırların hijyen koşulları, taşınan ürünlere ait etiket bilgileri ile hayvan sevkleri, hayvan sağlığı ve nakil belgelerini kontrol ederek, mevzuata uygunluğunu değerlendirdi.

Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin süreceği kaydedildi.

Denetimde İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile İpsala Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da sahadaki çalışmaları yerinde takip etti.