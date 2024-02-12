Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Edirne\'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısır'da sosyal medya reklamları aracılığıyla Avrupa'ya gitme hayali sunan suç örgütünün Türkiye üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti. İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 11 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı ve 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.02.2024 14:13
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mısır'da sosyal medya reklamları aracılığıyla Avrupa'da yaşama hayali sunan suç örgütünün Türkiye üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Örgütün İstanbul'a legal ve illegal yollardan getirdiği kişileri, Edirne'ye sevk ettiği, buradan da sınırı kaçak yollarla geçirmeye çalıştığı belirlendi.

Edirne JASAT ekipleri İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirdikleri operasyonda, 11 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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