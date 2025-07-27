Edirne'de Gülden Coni İçin Adalet Yürüyüşü

Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişi, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında, Coni, Edirne'de tabancayla öldürülen Duru Pakarda ve Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin de aralarında bulunduğu çocukların isimleri okundu.

Grup adına açıklama yapan Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, İnfaz Yasası'nın değişmesi gerektiğini belirtti.

Kardeşini öldüren zanlının en ağır cezayı alması gerektiğini ifade eden Alüzrek, katilin iyi hal indiriminden yararlanmaması gerektiğini kaydetti.

Anne Zehra Coni de öldürülen tüm çocuklar için adalet beklediklerini dile getirdi.

Yürüyüşe baba Sami Coni ile Duru Pakarda'nın babası Cem Pakarda da katıldı.

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan Cumartesi günü hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 15 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 14 yaşındaki E.A. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.