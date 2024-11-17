Edirne\'de Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: 7 Gözaltı

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EDİRNE merkez ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirilirken, 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezi ve Keşan'daki 9 iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, 103 bin 950 makaron, 29 bin 60 doldurulmuş sigara, 40 kilogram kıyılmış tütün, 6 sigara sarma makinesi, 1 sigara paketleme makinesi, 186 adet boş sigara kutusu, 28 kesilmiş bandrol ve 1090 kilitli poşet ele geçirildi. Polis, yakalanan 7 şüpheli hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem yaptı.