Edirne'de Hacı Adayları Uğurlama Geleneği Yeniden Canlandırıldı - Son Dakika
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Edirne'de Hacı Adayları Uğurlama Geleneği Yeniden Canlandırıldı

Edirne\'de Hacı Adayları Uğurlama Geleneği Yeniden Canlandırıldı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaklaşık yarım asırdır yapılmayan Hacılarezanı Namazgahı'ndan hacı uğurlama törenini yeniden canlandırdı. Müftülükle ortak düzenlenen programda ilahi ve kasideler okundu. İl Müftüsü Hasan Başoğlu, hacı adaylarını uğurladıklarını ve ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ise unutulan geleneği canlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

29.05.2024 14:39
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Edirne'de hacı adayları unutulmaya yüz tutmuş uğurlama geleneği ile kutsal topraklara uğurlandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaklaşık yarım asırdır yapılmayan Hacılarezanı Namazgahı'ndan hacı uğurlama törenini yeniden canlandırdı.

Müftülükle ortak düzenlenen "Hacılarezanından Harem-i Şerif'e" adlı program, engelli öğrencilerin oluşturduğu Mehter takımının konseriyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ilahi ve kasideler okundu. İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş hac ibadeti hakkında bilgi verdi. İl Müftüsü Hasan Başoğlu, yeniden canlanan gelenekle hacı adaylarını uğurladıklarını söyledi. Başoğlu, hacı adaylarının ibadetlerinin kabul olmasını ve kutsal topraklara sağ salim gidip gelmelerini temenni etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ise unutulan bir geleneği canlandırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hacca ve umreye gidenlerin geçmiş yıllarda namazgahtan kurban kesilerek, dualar ve ezanlarla uğurlandığını belirten Saraç, "Hacı adaylarımız bu gelenekle Kabe'ye gidiyorlardı. Yaklaşık 50 yıldır bu gelenek terk edilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2021 yılında namazgahın restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bu kadim geleneği yeniden başlattık, ileriki yıllarda da bu geleneği devam ettireceğiz. Hacılarımızı yolcu ettik, çok mutlu olduk. Allah sağlıkla gidip afiyetle gelmeyi kendilerine nasip etsin." dedi.

Programda, İsrail saldırıların altındaki Filistin halkı için de dua edildi.

İkram ve duanın ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak otobüsle yola çıktı.

Hacılarezanı Namazgahı

Edirne'de Mimar Ahmet Ağa tarafından 1798 yılında yaptırılan tek cepheli hazneli, kesme tüf taştan namazgah, yıllarca Edirneli hacı adaylarının uğurlandığı yer olarak kullanıldı.

Kabe'ye gidecek hacı adaylarının ezan ve duayla uğurlandıkları namazgahın ilk onarımı 1903 yılında Cezzar Mustafa Paşa tarafından yapıltırıldı.

Yaklaşık yarım asır öncesine kadar hacıların uğurlandığı namazgah, sonrasında bu işlevini günden güne yitirdi.

Talatpaşa Caddesi'ne cephe namazgah, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2020 yılında restorasyona alınmış 2021 yılında restorasyon tamamlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Hacı Adayları Uğurlama Geleneği Yeniden Canlandırıldı - Son Dakika

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