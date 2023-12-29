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Edirne'de hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu - Son Dakika
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Edirne'de hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla cuma namazının ardından Aşık Efendi Dergahı'nın bahçesinde vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi. Vali Yunus Sezer de ziyaret ederek sohbet etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gençlerle bir araya gelerek belediyenin gençlere yönelik çalışmalarını anlattı. Edirne'nin Sesi gazetesi kuruluşunun 13. yıl dönümünü kutladı.

Edirne\'de hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu
29.12.2023 - 17:08,
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Edirne'de hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla cuma namazının ardından Aşık Efendi Dergahı'nın bahçesinde vatandaşlarda pilav ve ayran ikram edildi.

Vali Yunus Sezer de buradaki vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Vakfın Müdürü Tezcan Fidan, AA muhabirine her hafta cuma günü hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşlara ikramda bulunduklarını kaydetti.

Helvacıoğlu gençlerle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte belediyenin gençlere yönelik çalışmalarını anlattı.

Gençlerin faydalanacağı alanların hizmete açıldığını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalarla gençlerimizin eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarına önemli katkılar verdik. Hayata geçirdiğimiz projeler gençlerimiz açısından farkındalık yarattı. Dönemimizde genç dostu şehir iddiasını ortaya koyarak, bu iddiayı güçlendirecek yatırımlar yaptık. Gençlerimizin ve eğitimleri için Trakya Üniversitemizi tercih eden gençlerimiz içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla hem bugünümüze hem de yarınlara hizmet ediyoruz."

Edirne'nin Sesi gazetesi 13 yaşında

Edirne'nin Sesi gazetesi kuruluşunun 13. yıl dönümünü kutladı.

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Erdem Çetin, yaptığı açıklamada kuruldukları günden beri ilkeli ve tarafsız yayın organı ilkesini sürdürdüklerini söyledi.

Çetin, halkın sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Tamer Yavuz da gazetenin yeni yaşı ile basın etiğine uygun, doğru, tarafsız ve güvenilir yayıncılığı benimseyerek, haberi yerinde inceleyen ekibiyle, en yalın haliyle okuyucuya ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Gazetenin kuruluş kutlama pastası Çetin, Yavuz ve basın mensuplarınca gazete ofisinde kesildi.

Kaynak: AA
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