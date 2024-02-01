 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Süloğlu ilçesine bağlı köylerde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi vererek KADES'in amaçlarını ve kullanımını anlattı. Ayrıca ekipler, broşür dağıtarak bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

01.02.2024 09:35
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik ve Domurcalı köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES'ın amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Süloğlu, Edirne, KADES, Aile İçi Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:08:49. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement