Edirne\'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Keşan ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.
Trafik eğitimi
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca ve Çamlıca köylerinde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.
Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, şu sıralar Nevruz Bayramı tatili yapan İranlı turistleri ağırlıyor. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kayakseverleri cezbeden 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde kayak sezonu martın son günlerinde de devam ediyor. Kar kalınlığının bir buçuk metreyi aştığı kayak merkezi, şu sıralar nevruz tatilinde olan İranlı kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. İran'dan otobüslerle ilçeye gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yaptı. Son günlerde yoğun kar alan kayak merkezinde sezonun nisan ortalarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Malatya'da faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası aracında aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı ve 151 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırarak kontrollerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Ülke genelinde 167 araç bulunurken, Malatya'da da hizmet veren araçta parmak izi sorgulaması yapılıyor ve yasal olmayan durumu tespit edilen yabancılar geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, kuraşın tanıtılması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını belirtti. Kuraşın Türk ata sporlarından biri olduğunu vurgulayan Maden, Türkiye'de kuraşın 30 yıldır tanındığını ve ilginin arttığını söyledi. Maden, Nisanda Gençler Türkiye Şampiyonası ve mayısta Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenleyeceklerini ve dereceye giren sporcuların Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin kuraşta söz sahibi bir ülke olmayı hedeflediğini ve Dünya Kuraş Şampiyonası'nın ülkede düzenlenmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu, kısıtlı imkanlarla hazırlanarak katıldığı Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakaları'nda toplamda 47 madalya kazanarak dikkat çekti. Okul müdürü ve beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin performansından gurur duyduklarını belirtti ve gelecek yıllarda daha büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.
Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları Van'ın Erciş ilçesi semalarından geçerken görüntülendi. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları Van'ın Erciş ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. Vatandaşlar, 5 dakika boyunca gökyüzünde görünen Starlink uydularını cep telefonlarına kaydederek o anları ölümsüzleştirdi.
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suruç Belediyesi tarafından ramazan ayı için özel hazırlanan glütensiz gıda paketleri 128 çölyak hastasına ulaştırıldı. Gıda paketini teslim alan vatandaşlar, destekleri için Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş'e teşekkür etti. Çölyak hastaları, glütensiz gıdalara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve bu desteklerin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.
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