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Edirne'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca jandarma ekipleri siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerine de devam ediyor. Havsa ilçesindeki okullarda öğrencilere dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı gibi konularda eğitim veriliyor.

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor
26.12.2023 - 12:33,
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Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Jandarma ekipleri siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerine de devam ediyor.

Ekipler Havsa ilçesine bağlı Abalar ve Necatiye köylerindeki okullarda öğrencilere eğitim verdi.

Eğitimde dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA
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