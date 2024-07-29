Edirne'de Jandarma Ekipleri Dron Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Dron Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Edirne-Süloğlu kara yolunda yapılan denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edildi, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

29.07.2024 13:41
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Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması, Edirne- Süloğlu kara yolunda dron destekli denetim yaptı.

Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edildi. Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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