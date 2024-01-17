Edirne\'de Jandarma Vatandaşları Bilgilendiriyor

Edirne'de jandarmanın vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam etti.

Bu kapsamda ekipler Uzunköprü'de aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

Jandarma ekipleri Lalapaşa ilçesinde de zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.