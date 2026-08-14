Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu
Edirne'de 5 kaçak göçmenin yakalanmasının ardından 2 şüpheli tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 5 kaçak göçmenin jandarma ekipleri tarafından bir araçta yakalanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü B.N. ile organizatör şüphelisi İ.K., tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ(Edirne),
Kaynak: DHA
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