Edirne\'de Kaçak Pomeranian Köpekler Ele Geçirildi

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Edirne'de bir otomobilde Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen pomeranian cinsi 5 köpek jandarma ekiplerince ele geçirdi.

Edirne Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan yol kontrolünde, Bulgaristan uyruklu A.Z. idaresindeki otomobil, ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada pasaport, küpe numarası, çip ve diğer taşıma şartlarını taşımayan 5 pomeranian cinsi köpek bulundu.

Türkiye'ye köpeklerin yurt dışından yasa dışı getirildiği belirlendi.

Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Sürücüyle ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.