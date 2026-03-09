Edirne\'de Kaçak Tütün Operasyonu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada 2 bin 140'ı doldurulmuş 4 bin 940 makaron ve 14 kilo 980 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tütün doldurulmuş makaron ve kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada H.H.'nin evi ve aracında arama yaptı. Aramada, 2 bin 140'ı doldurulmuş 2 bin 800'ü boş toplam 4 bin 940 makaron, 14 kilo 980 gram kaçak tütün, 500 şeffaf poşet ve 2 sigara doldurma makinesi ele geçirildi. H.H. ve G.H. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.