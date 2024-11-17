Edirne\'de Kaçak Tütün Operasyonu: 7 Gözaltı

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Edirne kaçak tütün ve sigara operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde 9 adreste arama yaptı.

Aramada, 29 bin 60 dolu makaron, 103 bin 950 boş makaron, 6 sigara sarma makinesi, sigara paketleme makinesi, 40 kilogram kıyılmış tütün, 186 boş sigara kutusu, paketlemede kullanılan 1090 kilitli poşet ve 28 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 zanlıya adli işlem uygulandı.