Edirne'de Kaza: 4 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Kaza: 4 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Kaza: 4 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti

Edirne'de bir otomobilin ev duvarına çarpması sonucu 4 kişi yanarak yaşamını yitirdi.

13.12.2024 04:46
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Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.

Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Kaza: 4 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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