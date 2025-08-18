Edirne'de kısa süreli sağanak etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları iş yerlerinin girişine ve içerisine girerek yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
