Edirne'de Kızılay Haftası futbol turnuvası 136 sporcuyla sona erdi - Son Dakika
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Edirne'de Kızılay Haftası futbol turnuvası 136 sporcuyla sona erdi

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Edirne'de Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, 1-2 Kasım'da 8 takımdan 136 sporcunun katılımıyla oynanan 28 karşılaşmanın ardından sona erdi. Turnuvada genç sporcular centilmence mücadele ederken takım ruhu ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, yeni hizmet binasına taşınan Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alireisoğlu, enstitünün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Enstitüde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Alireisoğlu, yürütülen eğitim ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Edirne'de tarım müdürlüğü personeline sosyal medya kullanımı eğitimi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce personele yönelik kurumsal sosyal medya kullanımı eğitimi düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların kamuoyuna daha etkin duyurulması amacıyla gerçekleştirilen eğitime, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli sosyal medya sorumluları katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, hazırladığı sunum eşliğinde katılımcılara kurumsal sosyal medya kullanımı hakkında bilgi verdi.

Eğitimde, sosyal medya hesaplarının yönetimi, içerik hazırlama ve paylaşım süreçleri, haber ve duyuruların doğru aktarılması ile görsel ve video kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Programda ayrıca dijital iletişimde kurumsal kimliğin korunmasının önemi vurgulandı.

? Kızılay Haftası Futbol Turnuvası sona erdi

Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya 8 takımdan 136 sporcu katıldı.

Genç sporcuların mücadele ettiği turnuvada toplam 28 karşılaşma oynandı.

Sporcuların centilmence mücadele ettiği turnuvada takım ruhu ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Turnuva, katılımcı takımların ve sporcuların tebrik edilmesiyle tamamlandı.

?Edirne'de öğrencilere arama kurtarma eğitimi verildi

Edirne'de KYK Merkez Yurdu öğrencilerine yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmeni tarafından yurtta kalan öğrencilere eğitim verildi.

Eğitimde öğrencilere afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler ile arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aktarıldı.

Programla öğrencilerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

-? Havsa'da tekvando şampiyonasında dereceye giren öğrencilerden Özden'e ziyaret

Edirne'de düzenlenen tekvando şampiyonasında dereceye giren Havsa Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden'i ziyaret etti.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde mücadele eden Yunus Emre Kurtulmuş 33 kiloda, Ersin Adıgüzel ise 57 kiloda Edirne üçüncüsü oldu.

Başarılı sporcular, öğretmenleri Nuray Akgün ile Belediye Başkanı Özden'i makamında ziyaret etti.

Özden, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek sporcuların yetişmesinde emeği geçen öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti.

-? Trakya Üniversitesi öğrencileri müzik dinletisinde buluştu

Trakya Üniversitesi Trakya Müzik Topluluğu (TMT) üyeleri, Eğitim Fakültesi kafeteryasında müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, topluluk üyeleri seslendirdikleri şarkılarla öğrencilere müzik dolu anlar yaşattı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği dinleti, kampüs yaşamına renk kattı.

Trakya Müzik Topluluğunun her salı ve perşembe günü üniversitenin farklı noktalarında düzenleyeceği dinletilerle öğrencileri müzikle buluşturmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
Kızılay HaftasıFutbolEdirneEğitimGüncelSon Dakika

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