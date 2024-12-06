Edirne\'de Konser Ücreti Üzerine Tartışma

Güncel

Edirne Belediyesinin AK Parti'li Meclis Üyesi Celal Demir, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a toplantıda çok basit bir sorduklarını ancak konunun farklı yerlere taşındığını belirtti.

Demir, AK Parti İl Başkanlığında belediye meclis üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Edirne Belediyesi Meclisi'nde kentin yararına olan oylamalarda CHP grubuna her zaman destek verdiklerini söyledi.

Son günlerde Edirne ve Türkiye gündemini meşgul eden Gökçe konserinin ücretiyle ilgili dünkü aralık ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a soru sorduklarını ancak konunun farklı yerlere çekildiğini belirten Demir, "Çok basit bir soru sorduk biz, 'Edirne Belediyesi'nin düzenlemek istediği bir konserde aynı sanatçıya, aynı tarihte, aynı yerde 250 bin liralık teklif varken neden ona değil de 1 milyon 360 bin liralık teklife evet deyip konseri verdirdiniz?' Çok basit bir soruydu bu. Biz orada başkanımızdan ya 'böyle bir şey yaşanmıştır, bir olumsuzluk yaşanmıştır, kurumlar ve kişiler hakkında gerekeni yapacağız' demesini beklerdik ya da 'böyle bir şey yoktur, olmamıştır' demesini. Bu kadar basit." diye konuştu.

Demir, önergelerinin konser düzenlenmesine karşı oldukları şeklinde çarpıtıldığını dile getirerek, "Daha fazla organizasyon yapılsın, daha fazla festival yapılsın ama bunlar yapılırken de Edirne halkının parası har vurup harman savrulmasın. Bizim istediğimiz, bizim önceliğimiz tamamen buydu. Hala soruya cevap alamadık. Çok basit soru, cevap da çok basittir bize göre." şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal'ın belediyeye destek vermediği iddialarının doğru olmadığını ifade eden Demir, bakanlıklarda Edirne ile ilgili bekleyen bir talep olmadığını, kentin yararına olan her konuya destek olduklarını söyledi.

"Önce biz siper oluruz"

Demir, Akın'ın tehdit edildiği iddialarına ilişkin de gündemin farklı yerlere çekilmek istendiğini söyledi.

Akın'ın bir hukukçu olarak bu gibi durumlarda hangi yolun izlenmesi ve ne yapılması gerektiğini en iyi bilen kişi olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Soruyoruz yapması gerekenleri yaptı mı? Öyle bir müracaat yok hiçbir yerde... Tehdit varsa biz başkanımızın yanındayız. Bir şehrin belediye başkanı tehdit ediliyorsa bunda bir sıkıntı vardır. Biz de AK Parti Grubu olarak başkanımızın yanındayız. Önce biz siper oluruz. Başkanımıza her türlü desteği veririz. Ama bizim dünkü gündemimiz bu değildi. Başkanımızla ilgili böyle bir sorun varsa biz onun yanındayız. Ama bu olay tamamen bağlamından çıkarıldı. Basit soruya farklı farklı cevaplar verildi."

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Engin Makak da katıldı.

Edirne Belediyesi Meclisi'nin dünkü aralık ayı toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Recai Koçaşlı, belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücretle ilgili Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın yanıtlaması isteğiyle yazılı soru önergesi sunmuştu.