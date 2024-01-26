Edirne\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

EDİRNE'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü F.K., yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde meydana geldi. F.K.?nin kullandığı 16 Z 7969 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan ve hafif yaralanan sürücü F.K.?nin ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı gören Mert Hasoğlu, 'Yoldan geçerken arabanın ters döndüğünü gördük. Aşağı inince sürücüsünü gördük. Baktık arabanın içerisinde başkası yoktu. Sürücü şokta olduğunu büyük bir yarası yoktu. Ucuz atlatmış çok şükür' dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)