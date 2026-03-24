Edirne'de Köpek Çiftliği Operasyonu
Edirne'de Köpek Çiftliği Operasyonu

24.03.2026 16:09
Edirne'de jandarma, izinsiz üretim yapan bir çiftlikte 88 köpeği kurtardı, rehabilitasyona alındı.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde jandarmanın, yasal olmayan yollarla üretim yapan bir köpek çiftliğine operasyonunda, Poodle ve Toy Poodle cinsi toplam 88 köpek kurtarıldı. El konulan köpekler, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı Geçici Bakımevi Birimi'nde rehabilitasyona alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta Lalapaşa ilçesinde bir çiftlikte izinsiz ve sağlıksız koşullarda köpek üretimi yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, ticari amaçla üretildiği tespit edilen 88 Poodle ve Toy Poodle cinsi köpek koruma altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından el konulan köpekler, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı Geçici Bakımevi Birimi'ne teslim edildi.

'ÇİPLİ KÖPEKLER SAHİPLERİNE İADE EDİLİYOR'

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yunus Emre Şahin, "Edirne ilimizin Lalapaşa ilçesinde, jandarma ekiplerimizce gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, izinsiz üretim yapıldığı tespit edilen bir köpek çiftliğine müdahale edilmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde hareket ederek, toplam 88 köpeği koruma altına almak üzere teslim aldık. Teslim alınan can dostlarımız, merkezimize getirilmiş; burada rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasına müteakip kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Rehabilitasyonu tamamlanan köpeklerimizi hayvanseverlerle buluşturmaya başladık ve hatta bu güzel kızlarımızdan birini yeni yuvasına kavuşturduk. Süreçle ilgili olarak; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Parklar İl Müdürlüğü koordinesinde titiz bir çalışma yürütülmektedir. Olayla ilgili hukuki süreç halen devam etmektedir. Yapılan incelemelerde çipli olduğu tespit edilen köpekler yasal sahiplerine iade edilmektedir. Bizim sahiplendirme ve rehabilitasyon sürecini yürüttüğümüz köpekler ise ilgili kurumlarca 'sahiplendirilebilir' onayı verilen çipsiz hayvanlardır" dedi.

EDİRNE DIŞINA SAHİPLENDİRME YAPILMAYACAK

Köpeklerin ticari suistimale uğramaması için sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Şahin, "Kurtarılan köpeklerin büyük çoğunluğu Poodle ve Toy Poodle cinsi, piyasa değeri yüksek olan cins köpeklerden oluşmaktadır. Bu noktada kurum olarak suiistimallerin önüne geçmek adına çok net bir karar aldık. Bu köpeklerin ticari bir meta gibi elden ele dolaşmasını engellemek amacıyla, sahiplenecek kişilerin mutlaka Edirne'de ikamet etmesi şartını arıyoruz. Üçüncü şahıslara devredilmesini kesinlikle uygun görmüyoruz ve sürecin takibini bizzat sağlıyoruz. Eğer sahiplendirme sonrası şartlarımıza aykırı veya olumsuz bir durum gelişirse, köpeğin vakit kaybetmeden tarafımıza iade edilmesini talep ediyoruz. Netice itibarıyla, ister sokak köpeği olsun ister bu şekilde kurtarılan cins köpekler; her bir can bizim için çok kıymetlidir. Temel amacımız, bir can dostumuzu daha sağlıklı bir ortamda kurtarabilmek ve onları vatandaşlarımızla buluşturabilmektir" ifadelerini kullandı.

ADI 'FOKS' OLDU

Barınaktaki köpeklerden birini sahiplenen Edirne'de yaşayan İlkim Bozkurt (17), "Buraya köpek sahiplenmek için geldim. Edirne Belediyesi'ne sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ederim. Üretilmesine ve satılmasına karşıyım, sahiplendirilmesinin yanındayım. Çok mutluyum. İsmini 'Foks' koyduk, Atatürk'ün köpeğinin adı" diye konuştu.

