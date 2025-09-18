Edirne'de Kuraklık Su Seviyesini Düşürüyor - Son Dakika
Edirne'de Kuraklık Su Seviyesini Düşürüyor

Edirne\'de Kuraklık Su Seviyesini Düşürüyor
18.09.2025 09:22
Lalapaşa ve Büyüköğünlü göletlerindeki su seviyesi, kuraklık nedeniyle azalıyor. Çiftçiler zorluk yaşıyor.

Edirne'deki Lalapaşa ve Büyüköğünlü göletlerinin su seviyesi, kuraklık ve sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle azaldı.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı kentte, su kaynaklarının seviyesi düşmeye devam ediyor.

Lalapaşa ilçesindeki Lalapaşa Göleti ve ilçeye bağlı Büyünlü köyündeki Büyüköğünlü Göleti'nin su seviyesi yetersiz yağışlar ve sıcaklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

Tarımsal sulama da yapılan ve hayvanların sulandığı göletlerde su seviyesi ciddi oranda azaldı.

"Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, gazetecilere, bölgede şiddetli bir kuraklık yaşandığını söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiğini belirten Öztürk, "Bu yıl çok az yağış aldık. Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Bununla beraber sıcaklıklar da çok yüksek seyrediyor. Yaz aylarında 40 derecelerin üzerini gördük. Bunun üretime etkilerini yaşadık, ayçiçeği ve buğdayda verimler düştü." dedi.

Öztürk, kuraklığın su kaynaklarını tehdit ettiğini dile getirdi.

Bu yıl ilçedeki su kaynaklarından verimli faydalanılamadığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçemizde Lalapaşa ve Büyüköğünlü göletlerinde su seviyesi azaldı. Bunun yanında diğer köylerdeki göletlerde yüzde 80'e yakın kurumuş durumda. Çiftçilerimiz meradaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor. Kuraklık nedeniyle bazı köylerde içme suyu sıkıntıları baş gösterdi. Bu yıl yeterli yağmur ve kar yağışı almazsak üretim bir yana çok ciddi içme suyu sıkıntıları yaşanacaktır. Tek beklentimiz yağışların bir an önce gelmesi."

Öztürk, hem tarımda hem de günlük tüketimde suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

