Edirne'de LPG tankına işlem yapılan serviste patlama, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Edirne Sanayi Sitesi'ndeki bir otogaz dönüşüm servisinde LPG tankına işlem yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada D.D. ve E.Ç. yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Edirne'de otogaz dönüşüm servisindeki patlamada 2 kişi yaralandı.
Edirne Sanayi Sitesi'nde Y.Ç'ye ait iş yerinde, LPG tankına işlem yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD, GAZDAŞ ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Patlamada D.D. ve E.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA
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