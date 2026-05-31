Edirne\'de Mera Ot Biçimi Çalışması

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, merkeze bağlı Sazlıdere köyü meralarında ot biçimi çalışması gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mera alanlarının daha verimli kullanılması ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla köy meralarında ot biçimi çalışması yapıldı.

Çalışmalarla mera verimliliğinin artırılması, üreticilerin yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması ve köy hayvancılığının desteklenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, mera alanlarının etkin kullanımının kırsal kalkınma açısından önem taşıdığını belirtti.

Çalışmaların üreticilerin hayvancılık faaliyetlerine katkı sunduğu ifade edilen açıklamada, sürece destek veren köy muhtarı, üreticiler ve vatandaşlara teşekkür edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulunuldu.