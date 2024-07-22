Edirne\'de Meriç Nehri\'nde serinlemek için giren 3 gençten 2\'si kayboldu

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Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş serinlemek için Meriç Nehri'ne girdi.

Nehirde yüzen gençlerden S.A. ve M.T. bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meriç Nehri'nde kaybolan S.A. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polislerin de katılacağı öğrenildi.