Edirne'de Meriç Nehri'ne set yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de Meriç Nehri'ne set yapıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, çeltik üretiminin yarısının yapıldığı bölgede, deniz suyunun nehir suyuna karışmasını önlemek için Meriç Nehri'ne set çekildi. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alındı.

17.07.2024 18:07
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Edirne'nin İpsala ilçesinde, sulama amacıyla kullanılan nehir suyuna deniz suyunun karışmasını engellemek için Meriç Nehri'ne set yapıldı.

Türkiye'deki çeltik üretiminin yarısına yakının yapıldığı Edirne'de, deniz suyunun çeltiğin sulandığı nehir suyuna karışmasını önlemek için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü Yenikarpuzlu beldesi yakınlarındaki alana 120 metrelik set çekildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sulama birliği temsilcileri ve üreticilerle bölgede inceleme yaptı.

Üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Sevgili, birlik ve kooperatif temsilcilerinden kurulacak komisyonun da her gün toplanıp sulama çalışmalarıyla ilgili kararlar alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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