Edirne'de Mesleki Eğitim Fuarı: Geleceğin Ustalarına Meslek Tanıtımı - Son Dakika
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Edirne'de Mesleki Eğitim Fuarı: Geleceğin Ustalarına Meslek Tanıtımı

Edirne\'de Mesleki Eğitim Fuarı: Geleceğin Ustalarına Meslek Tanıtımı
10.06.2026 12:47
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Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen fuarda, 19 meslek lisesi ve çeşitli firmalar stant açarak öğrencilere 28 alanda mesleki tanıtım yaptı. Yetkililer, nitelikli çalışanların önemini vurgularken, öğrenciler fuarın meslek seçimlerine yardımcı olduğunu belirtti.

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı'nda geleceğin ustalarına meslekler tanıtıldı.

Fuarda 19 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 Mesleki Eğitim Merkezi ile çeşitli firmalar stant açtı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin öğrencilerin geleceği açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

Edirne'de de mesleki eğitim kapsamında 28 alanda eğitimler verildiğini belirten Alireisoğlu "Günümüzde diploma önemini kaybederken, bir işi iyi yapan yetişmiş ve nitelikli çalışanlar daha kıymetli hale geldi. Bu nedenle bir meslek sahibi olmak öncekinden çok daha önemli, çok daha değerli. Bir şeyi üretiyorsanız gelecekte kazanacaksınız. Bir işi en iyi şekilde yapmak çok değerli çok kıymetli. Bu anlamda çağın en önemli değeri mesleki eğitimdir." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Öğrencilere stantlarda bilişim ve teknoloji, elektrik ve elektronik, makine ve metal teknolojileri, otomotiv, sağlık, hizmet ve gastronomi ile üretim ve tasarım alanlarında tanıtımlar yapıldı.

"Fuar öğrencilerin meslek seçimine yardımcı oluyor"

Fuarı gezen öğrencilere stantlarda mesleki tanıtımlar uygulamalı olarak da anlatıldı.

Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu öğrencisi Emirhan Toraklı, AA muhabirine, fuardaki stantlarda öğrencilere meslekler hakkında bilgi verildiğini ve fuarın çok yararlı olduğunu söyledi.

Eğitimini tamamladıktan sonra güzellik salonu açmak istediğini belirten Toraklı, "Bu fuar seçeceğimiz liseler ve mesleklere yönelik düşüncelerimizi geliştirdi. Okullarda yapılan çalışmaları gördük ve bunlar bizim ilgimizi çekti. Kendi adıma güzellik salonu açıp bu sektörde ilerlemek istiyorum." dedi.

Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu öğrencisi Derin Yerbulan da fuarın meslek seçiminde kendilerine fikir verdiğini belirterek kuaför olmak istediğini kaydetti.

Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu öğrencisi Nisanur Kereci ise mesleki tanıtımın seçecekleri okulları belirlediğini anlattı.

Aşçılık, çocuk gelişimi, güzellik uzmanlığı alanlarının ilgisini çektiğini anlatan Kereci, "Bu fuar öğrencilerin meslek seçimine yardımcı oluyor. Benim de hayallerim var avukatlık ya da çocuk gelişimi alanında çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gün boyunca sürecek fuarı, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Şengül Çildam ile Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Devrim Köse de gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Mesleki Eğitim Fuarı: Geleceğin Ustalarına Meslek Tanıtımı - Son Dakika

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