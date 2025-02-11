Edirne\'de Motosiklet Denetimlerinde 32 Bin Lira Ceza Kesildi

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EDİRNE'de polisin yaptığı denetimlerde kask takmayan ve sigortası olmayan 25 motosiklet sürücüsüne toplam 32 bin lira para cezası kesildi, 2 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, kentteki motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde kask, far, park lambaları, yan aynaları, sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, çalıntı ve aranan araçlar da takibe alındı. 80 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde 25 sürücüye kask takmadıkları ve sigortaları olmadığı için toplam 32 bin lira idari para cezası kesilirken, 2 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca motosiklet sürücülerinin kollarına, trafikte görünürlülüklerinin artmasını sağlamak amacıyla, polis ekipleri tarafından sarı renkli reflektör bantlar takıldı.

'HERKES KASK TAKMALI'

Denetimle ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Busenur Divanellez sürücülere kask takmaları konusunda çağrı yaparak, "Ben aynı zamanda paramedik öğrencisiyim. Kesinlikle herkesin kaskla birlikte tüm aksesuarlarını takmalarını tavsiye ediyorum. Bir çok kazada bu nedenle istenmeyen tablolar oluşabiliyor" dedi. Motokurye olarak çalışan Alper Dilsiz de kentte en çok yolların bozuk olmasından şikayetçi olduğunu söyledi. Dilsiz, "En çok muzdarip olduğumuz şey, yollardaki bozukluklar, çukurlar. Bunun dışında biraz trafikte yol verilmemesi gibi durumlar oluyor, bunun dışında bir şey yok. Bir de canlarını düşünüyorlarsa mutlaka kasklarını taksın motorcu arkadaşlarımız" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,