Edirne\'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgili A.K. ve M.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, İpsala ve Keşan ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 8 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İnşaatından malzemeler çalındı
Edirne'de inşaatından malzeme çalınan kişi polise başvurdu.
Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki inşaatını kontrol eden A.E, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.
A.E, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Evden hırsızlık
Keşan'da evinden mobilyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan S.K, evindeki bazı eşyaların çalındığını fark etti.
S.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Tabanca ve şarjör ele geçirildi
Edirne'nin Enez ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada tabanca ve şarjör geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice köyündeki devriyesinde durumundan şüphelendikleri kişinin üzerini aradı.
Aramada tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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