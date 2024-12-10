Edirne\'de Nehirler Yükseliyor

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Edirne'de, etkili olan yağışlar Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini yükseltti.

Yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı su seviyesi düşen nehirlere kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar can suyu oldu.

Son aylarda oldukça düşük seviyede akan ve ay başında debisi saniyede 3 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi yağışlarla üç kat arttı. Nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'nda saniyede 10 metreküp olarak kaydedildi.

Su seviyesinin artmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları gözden kayboldu.

Son yağışlarla Meriç Nehri'nin de su seviyesi yükseldi.

Nehrin ay başında yapılan ölçümde 37 metreküp/saniye olan debisi 44 metreküp/saniyeye çıktı.