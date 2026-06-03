Edirne'de Oryantiring Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Edirne\'de Oryantiring Yarışması Düzenlendi
03.06.2026 10:52
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Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne'de oryantiring yarışı yapıldı, çevre bilinci artırıldı.

Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Oryantiring Yarışması düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğinde, Edirne Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyona ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde çok sayıda sporcu katıldı.

Etkinlikte konuşan Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, oryantiring sporunun doğayı tanımaya ve çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Sarı, yarışmacıların hedeflerine ulaşırken doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "İnsanlar hedefine ulaşırken doğayı tanısın, altında gezdiği ağacın anlamını bilsin istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin doğanın değerini anlamalarını önemsiyoruz. Yerde görecekleri bir plastiğin ya da başka bir atığın doğaya ne kadar zarar verdiğini fark etmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Çevre Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmacılara çevre temizliği konusunda da teşvikte bulunduklarını ifade eden Sarı, parkur boyunca bulunan pet şişe ve kağıt gibi atıkları bitiş noktasına getiren sporculara çeşitli hediyeler verildiğini kaydetti.

Sarı, sporun birleştirici gücünden yararlanarak çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek organizasyona katkı sunan hakemlere, kulüplere ve sporculara teşekkür etti.

Oryantiring İl Temsilcisi ve beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcı da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında doğayla iç içe bir organizasyon planladıklarını söyledi.

Yarışmanın 4 ortaokul, 2 lise ve 1 yetişkin kategorisi olmak üzere 7 kategoride düzenlendiğini aktaran Avcı, sporcuların yaklaşık 2 ila 3 kilometrelik parkurlarda belirlenen hedefleri sırasıyla bularak yarıştığını ifade etti.

Oryantiringin hem zihinsel hem de fiziksel becerileri geliştiren bir spor olduğunu vurgulayan Avcı, "Buradaki asıl amacımız doğayla birlikte olabilmek. Çocukların tek başlarına hareket edebilmeleri, özgüven kazanmaları, karar verebilme becerilerini geliştirmeleri ve kısa sürede kendilerine doğru bir yol çizebilmeleridir. Oryantiring aslında satranç gibi bir spor; hem zihinsel hem de fiziksel gücü aynı anda gerektiriyor." diye konuştu.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Ödül töreninin ardından katılımcılar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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