Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne\'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, D.N'nin kullandığı Romanya plakalı cip ile R.Y'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

26.04.2024 19:28
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

D.N'nin kullandığı AG 19 CLD Romanya plakalı cip, Hanlıyenice köyü girişinde R.Y'nin kullandığı 22 HU 229 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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