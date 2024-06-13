Edirne'de otomobil site bahçesine düştü: Anne ve oğlu yaralandı

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EDİRNE'de otomobilin 5 metre yükseklikten site bahçesine düştüğü kazada anne ile oğlu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Seha Sokak'ta meydana geldi. M.Ç.'nin kullandığı 22 ADR 380 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten site bahçesine düşüp, ters döndü. Kazada sürücü M.Ç. ile yanındaki oğlu O.Ç. (12), yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,