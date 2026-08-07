Edirne'de Otomobil ve Tır Çarpıştı
Edirne'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.
Edirne'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
B.T. idaresindeki otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında F.D. yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.T, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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