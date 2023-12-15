Edirne\'de Özgür Filistin Yürüyüşü düzenlendi

Edirne'de, Filistin'e destek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Eski Cami önünden cuma namazı sonrası başlayan yürüyüş, Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde sona erdi.

Filistin'e Destek Platformu Temsilcisi Ahmet Çetin, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistin'de insanlık onurunun ayaklar altına alındığını belirten Çetin, dünyanın yaşananlara sessiz kaldığını dile getirdi.

Bu durumun tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Suçun doğrudan mağdurları belki Gazze'deki masum çocuklar, mahzun anneler, yüreği yanan babalar, şifa bekleyen hastalar, bir açık hava hapishanesinde açlığa, yoksulluğa ve yokluğa terkedilen, özgürlüğüne, yurduna el konulan, mukaddesatına saldırılan onurlu bir Gazze ve Filistin halkıdır, ama bu zulmün muhatapları tüm insanlıktır.

ABD'nin ve emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uygulamaktadır. Filistin halkının soykırıma karşı kendini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz. Mazlum Filistinli kardeşlerimizi destekliyor, Gazze'de yaşanan vahşet, yıkım ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi, zulme karşı sesimizi yükseltmeyi insani bir sorumluluk ve görev addediyoruz."

Konuşmanın ardından Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Bu arada Eski Cami'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciği tarafından Filistin'e destek kermesi düzenlendi.