 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Patlayan Borudan Çıkan Su Sokakları Bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Patlayan Borudan Çıkan Su Sokakları Bastı

Edirne'de Yancıkçışahin Mahallesi'nde meydana gelen boru patlaması sonucu sokaklar suyla doldu. Su kaldırımların üzerine kadar çıkarak vatandaşların yürümesini zorlaştırdı. Ayrıca suyun Atatürk Bulvarı'nı kaplaması nedeniyle araç trafiği de aksadı. Mahalle sakinleri ve öğrenciler, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Bu olay, daha önce yaşanan su kesintileri ve bulanık su sorunlarıyla birlikte Edirne'de suyla ilgili yaşanan sıkıntıları artırdı.

Edirne\'de Patlayan Borudan Çıkan Su Sokakları Bastı
12.12.2023 - 11:41,
Abone Ol

Edirne'de, Yancıkçışahin Mahallesi'nde patlayan borudan yüzeye çıkan su, sokaklara taştı.

Mahalleye su sağlayan borularda meydana gelen patlama nedeniyle civardaki cadde ve sokaklar suyla doldu.

Suyun kaldırımların üzerine kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Akan suyun Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünü kaplaması nedeniyle araç trafiği de aksadı.

Mahalle sakinlerinden Murat Kul, AA muhabirine sorunun bir an evvel giderilmesini istediklerini söyledi.

Biriken su nedeniyle yolda yürüyemediklerini belirten Kul, "Yollarımız su içinde, her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bir an önce bu durumun çözülmesini istiyoruz. İlgililer çözüme kavuşturursa mutlu oluruz." dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Mehmet Tosun, su borularındaki patlamanın zaman zaman meydana geldiğini belirterek, "Suya girmemek için çapraz ilerliyoruz, zikzak çiziyoruz. Düz bir şekilde gidemiyoruz. Talebimiz bu sıkıntıların düzeltilmesi." diye konuştu.

Boru patlaması gibi sorunlar nedeniyle su kesintilerinden şikayetçi olan vatandaşlar, bir süredir suların bulanık akması nedeniyle de mağdur olduklarını ifade etmişti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorunun yaşandığını bildirmişti.

İçme suyunun alındığı barajda yer alan sisteme, üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alınmasına neden olan bir zarar verildiğini açıklayan Gürkan, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.

"Sabotaj" ihtimali üzerinde duran Gürkan, Gürcistan'dan gelen dalgıçların barajdaki sistemi düzeltme çalışmalarına başladığını, su ile ilgili sıkıntıların birkaç gün daha yaşanacağını kaydetmişti.

Suların bulanık akması ve su kesintileri 5 Aralık'taki Edirne Belediye Meclisi toplantısında da meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açmıştı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba duruma tepki göstermişti.

Gürkan, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada kent geneline su verildiğini belirtmiş, su kesintilerinin yaşandığı günlerde vatandaşlar çeşmelerden ya da su tankerlerinden su temin etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Atatürk Bulvarı, Murat Kul, Aralık, Edirne, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Patlayan Borudan Çıkan Su Sokakları Bastı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:00:00. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Patlayan Borudan Çıkan Su Sokakları Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement