Edirne\'de Patlayan Borudan Çıkan Su Sokakları Bastı

Edirne'de, Yancıkçışahin Mahallesi'nde patlayan borudan yüzeye çıkan su, sokaklara taştı.

Mahalleye su sağlayan borularda meydana gelen patlama nedeniyle civardaki cadde ve sokaklar suyla doldu.

Suyun kaldırımların üzerine kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Akan suyun Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünü kaplaması nedeniyle araç trafiği de aksadı.

Mahalle sakinlerinden Murat Kul, AA muhabirine sorunun bir an evvel giderilmesini istediklerini söyledi.

Biriken su nedeniyle yolda yürüyemediklerini belirten Kul, "Yollarımız su içinde, her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bir an önce bu durumun çözülmesini istiyoruz. İlgililer çözüme kavuşturursa mutlu oluruz." dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Mehmet Tosun, su borularındaki patlamanın zaman zaman meydana geldiğini belirterek, "Suya girmemek için çapraz ilerliyoruz, zikzak çiziyoruz. Düz bir şekilde gidemiyoruz. Talebimiz bu sıkıntıların düzeltilmesi." diye konuştu.

Boru patlaması gibi sorunlar nedeniyle su kesintilerinden şikayetçi olan vatandaşlar, bir süredir suların bulanık akması nedeniyle de mağdur olduklarını ifade etmişti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorunun yaşandığını bildirmişti.

İçme suyunun alındığı barajda yer alan sisteme, üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alınmasına neden olan bir zarar verildiğini açıklayan Gürkan, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.

"Sabotaj" ihtimali üzerinde duran Gürkan, Gürcistan'dan gelen dalgıçların barajdaki sistemi düzeltme çalışmalarına başladığını, su ile ilgili sıkıntıların birkaç gün daha yaşanacağını kaydetmişti.

Suların bulanık akması ve su kesintileri 5 Aralık'taki Edirne Belediye Meclisi toplantısında da meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açmıştı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba duruma tepki göstermişti.

Gürkan, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada kent geneline su verildiğini belirtmiş, su kesintilerinin yaşandığı günlerde vatandaşlar çeşmelerden ya da su tankerlerinden su temin etmişti.