Edirne'de hız denetimi yapan polis aracına karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu 1'i polis, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.D'nin kullandığı 39 TN 444 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında, yol kenarında radar uygulaması yapan polis aracına çarptı.
Kazada sürücü İ.D. ile diğer araçta bulunan polis memuru U.Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Polis Aracına Çarpan Otomobil Yaralanmalara Neden Oldu - Son Dakika
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