Edirne'de Polis Denetimi: 22 Ceza Kesildi
Edirne'de yapılan denetimlerde 47 kişi kontrol edildi, 22 ceza uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.
Edirne'de polis ekiplerince kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik ekiplerinin katıldığı denetimde durdurulan araçlarda arama yapılırken sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.
Denetimlerde 47 şahıs, 10 araç ve 9 motosiklet kontrol edildi, 70 kişinin sorgulaması yapıldı.
Trafik ekiplerince sürücülerin ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi.
Çeşitli ihlaller nedeniyle 22 cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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